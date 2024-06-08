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Hakkari'de iki ayının saldırısına uğrayan adamın yüzü parçalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan'ın yüzü ve çenesi parçalandı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de iki ayının saldırısına uğrayan adamın yüzü parçalandı - 1. Resim

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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