Hakkari'de iki ayının saldırısına uğrayan adamın yüzü parçalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan'ın yüzü ve çenesi parçalandı.
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.
ÇENE KEMİĞİ KIRILDI
Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı.
Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı