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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da dün akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 7 kişi yaralandı.

Handan D. (35) idaresindeki 19 TN 987 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde Onur G'nin (34) kullandığı 19 ACC 154 plakalı otomobille çarpıştı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hülya D. (33), Erol D. (8), Emirhan D. (8), Bedirhan D. (5) ve Demet G. (32) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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