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Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Karar Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında, 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre; 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı.

AĞIRLIĞI 8.25 GRAM OLACAK

Basılan paranın çapı 28,15 milimetre, kalınlığı ise 1,70 milimetre olacak. Paranın ağırlığı ise 8.25 gram olacak.

Paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılacak. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak.

Bunun solunda '5' rakamı, altta 'TÜRK LİRASI' yazısı ve yazının altında basım yılı olacak. Paranın arka yüzünde ise Atatürk rölyefi ve çevrede 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ' yazısı yer alacak.

5 TL değerindeki madeni paralar bu tebliğin yayımlanmasını müteakip tedavüle çıkarılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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