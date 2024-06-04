32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 00:06 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 00:19 - Güncelleme:

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Her gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atamalar yakından takip edilirken kararlar da araştırılıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların olduğu ve görevden alınmalar ve göreve getirmelerin yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı mı merak ediliyor. İşte 32566 sayısı...