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32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atamalar yakından takip edilirken kararlar da araştırılıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların olduğu ve görevden alınmalar ve göreve getirmelerin yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı mı merak ediliyor. İşte 32566 sayısı...

Her gün internet sitesinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar gündemde yer alırken vatandaşlar sıklıkla kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara da her gece gazete aracılığıyla erişebiliyoruz.

4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı

32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı - 1. Resim

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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