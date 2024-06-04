32566 sayılı 4 Haziran Resmi Gazete kararları ve atamaları yayımlandı
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Her gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atamalar yakından takip edilirken kararlar da araştırılıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların olduğu ve görevden alınmalar ve göreve getirmelerin yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı mı merak ediliyor. İşte 32566 sayısı...
Her gün internet sitesinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar gündemde yer alırken vatandaşlar sıklıkla kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara da her gece gazete aracılığıyla erişebiliyoruz.
4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi