Hakan Fidan'ın Uygur Türklerine verdiği destek dünya basınında: Tarihi bir öneme sahip

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Çin seyahatinde "Kaşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehridir" sözleriyle dünyaya meydan okuyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret etti. Büyük yankı uyandıran Fidan'ın bu ziyaretleri, dünya basınında da kendine geniş yer buldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-5 Haziran'da Çin'i ziyaret etti. Türkiye-Çin ilişkilerindeki ekonomik fırsatların yanı sıra Gazze ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde ateşkesin sağlanması için yapılacakların da ele alındığı temaslarına ek olarak Fidan, Kaşgar ve Urumçi'yi de ziyaret etti.

FİDAN'DAN TÜRK ŞEHİRLERİ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Urumçi ve Kaşgar'ın Çin'in geleneksel söylemlerinin aksine kadim Türk ve İslam şehirleri olduğunu vurgulaması dikkat çekti. Dünya, Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ziyaretlerini yakından takip etti.

FİDAN'IN ZİYARETİ DÜNYA BASININDA DA GÜNDEM OLDU

ABD merkezli Voice of America, Fidan'ın Uygur bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin Çin'de rahatsızlık oluşturduğu iddia etti. ABC News ise Fidan'ın bu ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin haklarına dikkat çekmek istediğini söyledi. The San Diego Union Tribune ise Fidan'ın Çin'i Uygurların kendi değerlerini koruma çabalarına saygı göstermeye çağırdığını belirtti.

MAVİ KRAVATI DİLLERDEN DÜŞMÜYOR

ABD merkezli olarak Asya'ya yönelik yayın yapan Radio Free Asia da haberinde Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar'ı Türk şehirleri olarak vurgulamasını ön plana çıkardı. Yine Washington merkezli olarak Arap Dünyası'na yönelik yayın yapan Al-Monitor ise Fidan'ın Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede mavi kravat giyerek Uygur bayrağı mesajı verdiğini belirtti.

"FİDAN'IN YORUMLARI TARİHİ ÖNEME SAHİP"

Ancak Washington merkezli sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti üyesi Salih Hudayar, Fidan'ın ziyaretinin Çin'in bölgedeki soykırımını örtecek bir adım olduğunu belirterek Fidan'ı eleştirdi. Dünya Uygur Kongresi, Fidan'ın yorumlarının "Urumçi ve Kaşgar'ın Türk ve İslam şehirleri olduğu yönündeki tarihi gerçeğin vurgulanmasının büyük tarihi öneme sahip olduğunu" belirtti.

Japonya merkezli The Asai Shimbun ise Türkiye'nin Uygur Türkleriyle olan tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekti. Hindistan merkezli New Delhi Times ise Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ile ilgili mesajlarının Çin'i endişelendirdiğini öne sürdü. Ve Uygurların Türkiye-Çin ilişkilerinin şekillenmesine etki eden önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ EN KALABALIK UYGUR DİASPORASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Rusya merkezli Top War ise Fidan'ın bölge ziyaretini "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Sincan ziyareti, Ankara ile Pekin arasında Uygurların hakları konusunda yaşanan gerilimin azaldığına işaret edebilir." cümlesiyle gördü. Gana'dan yayın yapan Modern Ghana ise Türkiye'nin dünyadaki en kalabalık Uygur diasporasına ev sahipliği yaptığını yazdı.

Çin merkezli Xinjiang Daily ise Fidan'ın ziyaretinin Türkiye ile Çin arasındaki güven duygusunu artırdığını ve Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğünü önemsediğini yazdı. South China Morning Post ise ziyareti "Çin Türkiye, terörle mücadelede işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı" cümlesiyle duyurdu.

Diğer taraftan Şangay Sosyal Bilimler Akademisi'nde çalışan akademisyen Li Lifan, Fidan'ın incan'daki işletmeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmek için bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.