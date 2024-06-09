Bakan Fidan, savaş ve çatışmalara karşı çözüm önerisinde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın pek çok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları değerlendiren Fidan, "Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirilmesinin gerekliliğinin her zaman altını çiziyoruz. Filistin’deki Gazze’de savaşla ilgili olarak da bölgesel sahiplenmeyi güçlü bir şekilde savunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda, bölgesel sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının somut sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyen Fidan, "Türkiye olarak Körfez ülkeleriyle ilişkilerimize özel önem atfediyoruz. Ortak çabalarımız neticesinde ilişkilerimizde bugün geldiğimiz nokta memnuniyet vericidir. İlişkilerimiz her alanda güçlenmeye devam ediyor" diye konuştu.

"TİCARET HACMİNDE 16 KAT ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye ile KİK ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 31,4 milyar dolara ulaştığını dile getiren Fidan, son 20 yılda ticaret hacminde 16 kat artış yaşandığını kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin Körfez ülkeleri için en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, 2023'te 1,5 milyondan fazla Körfez vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Finanstan teknolojiye, savunma sanayisinden sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda verimli işbirliklerinin yapıldığına işaret eden Fidan, tüm bu alanlarda daha büyük bir işbirliği potansiyelinin mevcut olduğunu aktardı.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Fidan, ikili ilişkiler güçlendirilirken KİK ile kurumsal işbirliğinin de geliştirilmesine önem verildiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'te Doha'da düzenlenen 44. KİK Zirvesi'ne katılımının ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Fidan, şöyle devam etti:

"KİK Zirvesi'nden birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan bir kararname yayımladı. Böylece tüm KİK ülkelerinin vatandaşları Türkiye'ye seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuş oldu."

Bakan Fidan, martta, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğine, uzun bir aradan sonra 6. Bakanlar Toplantısı'nın düzenlendiğine işaret etti.

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"BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜM GEREKİYOR"

Fidan, küresel yönetişim mekanizmalarının mevcut zorluklarla mücadelede başarısız olduğuna ve bu çerçevede, bölgesel işbirliğinin daha da hayati hale geldiğine dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Fidan, "Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirilmesinin gerekliliğinin her zaman altını çiziyoruz. Filistin’deki Gazze’de savaşla ilgili olarak da bölgesel sahiplenmeyi güçlü bir şekilde savunuyoruz. Filistinli kardeşlerimiz için adil bir çözümün sağlanmasıyla başlayacak biçimde, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için daha yakın işbirliğimiz elzem olacaktır" diye konuştu.

Fidan, İsrail'in Gazze'de "barbarca" suçlar işlediğini, bazı ülkelerin hala sessizliğini koruduğunu, buna son verilmesi gerektiğini vurguladı.

FARKLI BÖLGELERDEKİ ÇATIŞMALAR

Fidan, herkesin dikkatini ve gayretini Gazze'de akan kanı durdurmaya adarken, Ukrayna, Sudan, Somali ve Yemen gibi farklı bölgelerdeki çatışmaların da hız kesmeden devam ettiğine işaret etti.

"Kızıldeniz'deki gelişmelerin, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulmaması halinde çatışmaların yayılabileceği yönündeki uyarılarımızı ne yazık ki haklı çıkarmaktadır" diyen Fidan, Suriye'nin de tırmanma eğilimi gösteren diğer riskli bölge olduğunu vurguladı.

Fidan, sürdürülebilir çözüme ulaşmak için bütüncül yaklaşımın benimsenmesinin şart olduğunun, Suriye'de uluslararası toplum, DEAŞ'la mücadele veya sahte seçimler düzenlemek gibi farklı kisveler altında terörist ve ayrılıkçı gündemleri ilerletmeyi amaçlayan çabalara karşı özellikle dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm paydaşların Suriye konusunda ortak duruşlarını ortaya koymalarının ve daha geniş koordinasyon içinde hareket etmelerinin zamanı geldiğini söyleyen Fidan, "Türkiye'nin Körfez bölgesine açılan kapısı olan ortak komşumuz Irak, uzun süredir devam eden çatışma ve istikrarsızlıkların yol açtığı sorunları yavaş yavaş aşmaktadır. Irak, bölgesel işbirliğinin nasıl üstel sonuçlar doğurabileceğini gösteren iyi bir örnektir" ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ'NE İŞARET ETTİ

Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin bu olumlu gündemin iyi bir örneği olduğunu belirterek, tarafları bu stratejik projeye katılmaya davet etti.

İran'la ilgili gelişmelerin de bölgenin istikrarı açısından önemli olduğuna değinen Fidan, Çin ile ABD arasındaki rekabetin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölge üzerinde ek olarak jeostratejik yük oluşturduğuna dikkati çekti.

Fidan, bölge ülkeleri olarak ekonomi, ticaret, güvenlik ve bilimsel çalışmalar gibi birçok alanda daha üst düzeyde entegrasyona ulaşmak ve birlikte ilerlemek için daha güçlü ittifak içinde olunmasının önemini vurguladı.

BARIŞ VE İSTİKRAR AÇIKLAMASI

Bakan Fidan, "KİK, bölgesel bir işbirliği mekanizması oluşturmanın meyvelerini topluyor" ifadesini kullanarak, diğer bölgesel örgütlerle işbirliği yapabilecek daha büyük ve daha etkili mekanizma oluşturmanın zamanının geldiğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde yatırım fırsatları sunduğunu aktararak, "Türkiye'de ortak girişimler ve sanayi üsleri kurmaya odaklanabiliriz. Ekonomik gelişmişlik seviyemiz göz önüne alındığında, daha iyi bir ekonomik entegrasyon için bir adım daha ileri gidebilir ve bölgesel ittifakımızı geliştirebiliriz" diye konuştu.

KİK'in diğer bölgesel örgütlerle ilişkilerini geliştirmesinin barışa, istikrara ve refaha önemli katkılar sağlayacağını belirten Fidan, Türkiye'nin bölgesi ile ötesinde ticareti ve bağlanabilirliği güçlendireceğini aktardı.

Fidan, KİK ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki üst düzey temasları memnuniyetle karşıladıklarını ve bu temasların kurumsal çerçevede daha da güçlendirilmesini desteklediklerini kaydetti.

KİK'YE TEŞEKKÜR

Gelecek dönemde, Türkiye ile Arap Ligi arasındaki işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarını yeniden canlandırmaya hazır olduklarını dile getiren Fidan, bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Fidan, KİK'in, 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıyan ilk uluslararası kuruluş olduğunu hatırlatarak, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KİK'in gösterdiği dayanışma için de teşekkürlerini iletti.

Fidan, bu toplantının ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik güçlü siyasi iradeyi teyit ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu, toplantının ortak hedefe katkıda bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.