Fransa erken seçime gidiyor! Macron AP'deki yenilginin ardından meclisi feshetti

Avrupa Birliği’nin önümüzdeki beş yıllık yönetimini belirleyecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini aşırı ağ önde tamamladı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki çeşitli partilerden milletvekili adayları yapılan seçimle Avrupa Parlamentosu'nda yer alıyor. Fransa ve Almanya'da iktidar partileri sandıktan yenilgiyle ayrıldı.

FRANSA'DA LE PEN'İN PARTİSİ İKİ KAT FAZLA OY ALDI

Fransa'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı Jordan Bardella liderliğindeki Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Macron'un partisinden iki kat fazla oy aldı.

Fransa'daki sandık çıkış anketlerine göre Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci çıktı. Ulusal Birlik Partisi daha önce hiçbir zaman bu kadar yüksek bir oy oranı elde etmeyi başaramamıştı.

Cumhurbaşkanı Macron'un Valérie Hayer liderliğindeki Rönesans partisi yüzde 15,2 ile ikinci sırada yer aldı.

MACRON'UN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMASI GEREK

Ulusal Birlik Partisi (RN), listesi başkanı Jordan Bardella, Macron'u seçim çağrısı yapmaya davet etti.

MACRON MECLİSİ FESHETTİ

AB seçimlerindeki yenilginin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal meclisi feshettiğini ve yeni seçimler çağrısında bulundu. Macron, ulusal meclis için Fransa'nın 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmesi için çağrı yaptı.

LE PEN'DEN İLK AÇIKLAMA: İKTİDARA HAZIRIZ

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde beklenmedik bir şekilde partisi zaferle ayrılan Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Le Pen, Macron'un erken seçim çağrısının ardından açıklama yaptı.

Le Pen, "Halk bize güvenirse Fransa'da iktidarı almaya hazırız. Güç kullanmaya, kitlesel göçü sona erdirmeye, satın alma gücüne öncelik vermeye, Fransa'yı yeniden yaşatmaya hazırız" dedi.

FRANSIZLAR, LE PEN'İ PROTESTO ETMEYE BAŞALDI

Fransa'da solcular, Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcı Le Pen'in Ulusal Birlik Partisinin (RN) kazanmasını protesto etmeye başladı.