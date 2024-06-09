Yardım bahane istila şahane! Afrika’da Fransa’nın boşluğunu Çin dolduruyor

Afrika ülkelerine “askerî yardım” veya “bağış” adı altında silah gönderen Çin, yavaş yavaş kıtayı istila ediyor.

Çin, yıllardır Afrika ülkelerini sömüren Fransa’nın kıtadan kovulmaya başlamasının ardından oluşan boşluğu dolduruyor. Afrika ülkelerine “askerî yardım” veya “bağış” adı altında kendi silahlarını gönderen Çin, yavaş yavaş kıtayı istila ediyor. Bunun son örneği Burkina Faso’da yaşandı. Pekin yönetimi Burkina Faso’ya yüzlerce zırhlı araç bağışladı. Burkina Faso Cumhurbaşkanlığı Ofisi, el yapımı patlayıcı cihazlara dayanıklı zırhlı savaş araçları, silahlar, mühimmat, ekskavatörler ve kamyonları teslim edildiğini duyurdu. 17 Caterpillar ekskavatörle birlikte bağışlanan 50 adet CS/VP14 ve 40 adet VP11 mayın dirençli pusu korumalı (MRAP) aracın fotoğrafları servis edildi. Devlet Başkanı İbrahim Traore’nin de katıldığı törende konuşan Savunma Bakanı Tuğgeneral Kassoum Coulibaly “Bu, dört partinin ilk teslimatı ve önümüzdeki günlerde kalan kısımları da teslim edilecek” dedi. Ülkede benzer teslimat ise 15 Ocak’ta düzenlenmiş; en az altı adet 105 mm WMA301 ateş destek aracı ve CS/SM1 kundağı motorlu havan topları teslim edilmişti.

Çin geçtiğimiz aylarda, aralarında 122 adet Çok Namlulu Roket Sistemi (MLRS), keşif aracı, komuta aracı ile 7200x122mm roketler, yedek parçaları ile aksesuarların da bulunduğu benzeri bir askerî yardım paketini Gana’ya teslim etmişti. Pekin yönetimi Gana’dan önce ise Zimbabve’ye yeni zırhlı araçlar, silahlar ve diğer ekipmanlar da dâhil olmak üzere büyük miktarda askerî donanım sevkiyatı gerçekleştirmişti.

100 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Çin, Mozambik’teki Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Misyonuna (SAMIM) ise askerî kamyonlar, mayın dedektörleri, jeneratörler, personel koruyucu teçhizatı, çadır, uyku tulumu, yatak, bilgisayar, yazıcı, kamera, konferans mobilyası, projektör ve ses sistemlerini kapsayan 100 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Benzer şekilde Mart 2022’de, Somali’nin terörle mücadelesine yardımcı olmak için çok sayıda askerî araç, zırhlı taktik araçları, askerî teçhizat, ambulans, su kamyonları, mayın dedektörleri ve diğer askerî donanımları hediye etmişti.

AFRİKA ORDUSU ÇİN'İN ZIRHLI ARAÇLARI ÇİN'DEN ALIYOR!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre Sahra altı Afrika’daki en az 21 ülke, 2019 ila 2023 yılları arasında büyük miktarda Çin silahlarını teslim aldı. Savunma alanında faaliyet gösteren Janes şirketine göre, on Afrika ordusundan yedisi artık Çin’de üretilen zırhlı araçları sahaya sürüyor. Cibuti ve Moritanya’ya savaş gemileri satan Çin, kıtanın diğer ülkeleri Nijerya ve Kongo’ya ise insansız hava araçları gönderdi.