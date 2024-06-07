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Haberler > Dünya > Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Burkina Faso'daki darbe sonrasında geçici Devlet Başkanı olan İbrahim Traore, Fransız ve ABD'li şirketleri ülkesinden kovdu. Rusya ve Çin ile çeşitli anlaşmalar yapan Traore, dünya basınına gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Çin, yeni stratejik ortağı olan Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç ve mühimmat gönderdi.

Yüzbaşı Ibrahim Traore, ülkesindeki yeraltı kaynakların ABD ve Fransa'ya Devlet Başkanı Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından peşkeş çekildiğini belirterek darbe yaptı. Burkina Faso geçici Devlet Başkanı olan Ibrahim Traore, Fransız ve birçok ABD'li şirkleri ülkesinden kovdu.

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi - 1. Resim

BURKİNA FASO'DAN ÇİN VE RUSYA İLE PEŞ PEŞE ANLAŞMA

Darbe sonrasında ABD ve Fransa'ya rest çekerek ülkenin başına geçen Ibrahim Traore, Rusya ve Çin'den destek aldı.

Traore ve beraberindeki heyet, temmuz ayının sonunda Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'ne katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Traore, Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için destek istedi.

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi - 2. Resim

TRAORE'DEN ÇİN İLE KRİTİK TEMAS

Burkina Faso'da geçici devlet başkanı olan İbrahim Traore, Çin'in Burkina Faso Büyükelçisi Lu Shan'ı kabul etti. İkili, Çin-Burkina Faso ilişkilerini ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin'in Burkina Faso'yu "terörle mücadele konusunda desteklemeye hazır olduğu" mesajı verildi.

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi - 3. Resim

ÇİN'DEN BURKİNA FASO'YA YÜZLERCE ZIRHLI ARAÇ

Afrika'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olan darbe sonrasında Çin ve Rusya bölgedeki gücünü artırıyor. Burkina Faso geçici Devlet Başkanı İbrahim Traore ile bağlantılarını sıklaştıran Çin, ülkeye çeşitli desteklerde bulunuyor.

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi - 4. Resim

Çin yönetimi tarafından Burkina Faso'ya çok sayıda mühimmat, inşaat makineleri ve yüzlerce zırhlı araç gönderildi.

Çin Afrika'daki ortağı Burkina Faso'ya yüzlerce zırhlı araç gönderdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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