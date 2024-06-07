Zelenskiy'nin Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesi, Macron karşıtlarının tepkisini çekti

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Fransa'da muhalifler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşma yapmak üzere Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesini, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Macron hükümetinin kamuoyuna yönelik "manipülasyon" girişimi olarak değerlendirdi.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'ya ziyarette bulunan Zelenskiy, konuşma yapmak için Fransız Ulusal Meclisine geldi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet tarafından karşılanan Ukraynalı lider, Fransa Başbakanı Gabriel Attal ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin de olduğu oturumda konuşması öncesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Braun-Pivet, Zelenskiy'yi takdim konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgale" başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın "örnek bir direniş" sergilediğini belirtti.

Ukrayna'nın demokrasiyi oluşturan değerlerin savunucusu olduğunu kaydeden Braun-Pivet, "Fransa ve Fransız Ulusal Meclisi yanınızda." dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ GELDİ

Zelenskiy'nin Fransız meclisine davet edilmesi muhalifler tarafından tepkiyle karşılandı. Anketlere göre AP seçimlerini önde götüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Macron'un AP seçim kampanyası için Ukrayna savaşını araçsallaştırdığını ileri sürdü.

Le Pen, Zelenskiy'nin, AP seçim kampanyasının bitimine saatler kala Ulusal Mecliste konuşma yapmaya davet edilmesini, hükümetin "kamuoyunu manipüle etme" girişimi olarak değerlendirdi.

İlgili Haberler ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

DAVETİ UYGUNSUZ BULDULAR

Cumhuriyetçi vekil Olivier Marleix, Zelenskiy'nin meclise davet edilmesinin "uygunsuz" olduğunu belirtirken solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard da Fransa'nın ne yapacağını müzakere etmeye vakit ayırmadan, bir başka gücün başkanını alkışlamak için milletvekili olmadıklarını söyledi.

Zelenskiy'nin meclis konuşmasının ardından Macron ile ikili görüşme yapması bekleniyor. İki lider, Ukrayna'ya 650 milyon avro kredi ve yardım sağlanmasını öngeren iki anlaşmaya imza atacak. Sağlanan finansmanın, Rus saldırılarından zarar gören enerji gibi kritik altyapı sektörlerinin inşasında kullanılacağı belirtiliyor.

Macron, Ukrayna ve Fransa arasında yeni bir işbirliği başlatacaklarını ve Fransız firması Dassault tarafından üretilen Mirage 2000-5 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesini ve Ukraynalı pilotların eğitilmesini planladıklarını açıklamıştı.