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ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden'ın Fransa ziyaretine tuhaf hareketleri damga vurdu. Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile sahnede poz verdiği sırada sandalye varmış gibi oturmaya çalıştı. O anlarda ABD Başkanı'na kimse anlam veremedi.

Fransa'da, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da katıldı.

BIDEN'DAN SAHNEDE TUHAF HAREKET

Törene sık sık gafları ve yaptığı tuhaf hareketleriyle konuşulan Biden'ın tuhaf hareketleri damga vurdu. Biden bu kez de Macron ile sahnede olduğu bir anda, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. O anlar kameralara yansırken kimse Biden'ın ne yapmaya çalıştığını anlamadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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