İstanbul'da motosiklet sürücüsü, yoldan geçen kadını taciz edip kaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de bir motosiklet sürücüsü, yolda karşıdan karşıya geçen kadını elle taciz edip kaçtı. O anlar görüntülenirken tacize uğrayan kadın şahıstan şikayetçi oldu.

Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, plakasız motosikletle yolun karşısına geçen kadını elle taciz edip kaçtı.

TACİZCİ MOTOSİKLETLİ HER YERDE ARANIYOR

Kadın şok geçirirken şahıs ise, motosiklet kaçarak kayıplara karıştı. Korkan kadın bir tekstil firmasına ait işçiler tarafından sakinleştirildi. Kadın daha sonra güvenlik kameralarını alarak şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Motosikletin plakasız olduğunu söyleyen iş yerinin güvenlik çalışanı Ercan Kızılkaya, “Kadın ekspertizmiş, aracını bırakıp sağdan soldan fotoğraf çekmeye başladı. O sırada elemanın biri motosikletle gelip, arkadan taciz edip kaçtı. Biz peşinden koştuk ama yetişemedik, motosiklet plakasızdı. Kadın kamera görüntülerini aldıktan sonra şikayetçi olacağım diyordu” şeklinde konuştu.