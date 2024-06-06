Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i 11 Haziran'da ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i 11 Haziran'da ziyaret edecek. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme olumlu bir havada geçerken, Erdoğan en kısa zamanda Özel'i makamında ziyaret edeceğini söylemişti.

Erdoğan ve Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelmişti

Gelişmeler merakla takip edilirken dün akşam açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı ile gelecek hafta görüşeceğiz, günü saati yarın belli olacak" demişti. Bugünse beklenen duyuru yapıldı.

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ERDOĞAN, ÖZEL'İ 11 HAZİRAN'DA ZİYARET EDECEK

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Haziran Salı günü, CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e CHP Genel Merkezinde iade-i ziyarette bulunacaklardır."