ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı hakkında önemli açıklama! Olumlu adımlar atılıyor

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 savaş uçağı satışı görüşmelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye ile devam eden görüşmelerde olumlu adımlar atıldığını söyledi.

ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye ile devam eden F-16 satış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Flake, "Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım.." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Askeri İşler Birimi, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’ye “F-16 Blok 70” serisi savaş uçaklarının satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ABD İLE DEVAM EDEN F-16 ANLAŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.