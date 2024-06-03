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Türk F-16'ları Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile birlikte uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Türk F-16'ları Batı Karadeniz'de Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile birlikte uçtu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de icra edilen ikili eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağı ile katıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, nisan ve temmuz ayları arasında Romanya'ya konuşlanan Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile Batı Karadeniz'de ikili eğitim görevi icra edildiği belirtildi.

Eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağının katıldığı ifade edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, eğitim görevine katılan uçaklara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Türk F-16'ları Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile birlikte uçtu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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