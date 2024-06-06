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Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 haftadır üst üste yükselemeye devam ediyor. 31 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezerv ise 4 yıl sonra ilk kez artıya geçti ve 1,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv biriktirmeye devam ediyor. Rezervler üst üste 5 haftadır yükseliyor. 

TOPLAM REZERVLER 

TCMB verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan, 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER 

Brüt rezervler 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ 

Altın rezervleri ise 264 dolar arttı ve 59 milyar 476 milyon dolardan 54 milyar 790 milyon dolara çıktı.

NET REZERVLER 4 YIL SONRA ARTIDA 

Bir önceki hafta 40 milyar 349 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 111 milyon dolar artarak 45 milyar 460 milyon dolara çıktı. 

Swap hariç net rezervlerv 1,5 milyar dolar oldu. Böylece yerel seçim öncesi eksi 65,5 milyar dolarla tarihin en düşük seviyesini gören net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez eksiden çıktı. 

Net rezervler, geçen hafta -5,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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