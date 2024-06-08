Gazze'de İsrail'in katliamına destek veren Biden Fransa'da ateşkes çağrısı yaptı

ABD'nin İsrail'in Nuseyrat Kampı'ndaki katliamına destek verdiği ortaya çıkarken Biden Fransa'da ateşkes açıklaması yaptı. ABD Başkanı, Gazze'de tüm esirlerin evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacaklarını söyledi.

Gazze'de sivilleri katleden İsrail, bugün Nuseyrat Kampı'na baskın düzenledi ve son alınan bilgilere göre 210 kişiyi katletti. İsrail, baskında 4 İsrailli askerin kurtarıldığını açıklarken Filistinli ve ABD'li kaynaklar, İsrail ordusunun kampa sızmak için bir yardım kamyonu ve sivil aracı kullandığı iddia etti. İsrail askerlerinin ABD'nin Gazze'de yaptığı limanı kullandığı ve ABD askerlerinin desteğini aldığı öne sürüldü.

ABD, Gazze'deki savaşa katılırken ABD BaşkanıJoe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında söyledikleri tartışmaya neden oldu.

"ATEŞKES SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Katliama destek veren ABD Başkanı, Gazze Şeridi'nde 4 esirin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Washington'un Filistin topraklarında tutulan kişilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Biden, “Tüm esirler evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun gerçekleşmesi şart” dedi.

MACRON: SİVİL KAYBI KABUL EDİLEMEZ

Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden çatışmanın ardından güneydeki Refah'ta durumun ve sivil kaybının kabul edilemez olduğunu belirten Macron ise, İsrail'in insani yardımlar için tüm geçiş noktalarını açmamasının ise tahammül edilemez olduğunu vurguladı. Macron, ABD ve Fransa'nın Lübnan'daki gerginliklerin tırmanmasını önlemek için ortak çabalarını 2 katına çıkaracağını bildirdi.