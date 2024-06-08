Filistin'den BM'ye acil toplantı çağrısı: İsrail'in katliamından ABD sorumlu

Filistin, İsrail tarafından bugün Gazze'deki Nusayrat Kampı'na gerçekleştirdiği katliam saldırılarında 210 kişinin ölmesinin ardından BM'ye acil toplantı çağrısı yaptı. Filistin yönetimi, "İsrail'in işlediği katliamlardan ABD'yi sorumlu tutuyoruz" dedi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, tüm dünyanın gözü önünde ABD ve Avrupa'dan aldığı destekle katliam yapmaya devam ediyor. Ateşkes çağrılarını görmezden gelen İsrail, bugün binlerce sivilin kaldığı Gazze'nin Nusayrat kampına saldırdı. En az 210 kişinin öldüğü saldırının ardından Filistin, BM'ye acil toplantı çağrısı yaptı.

KATLİAMLARDAN ABD SORUMLU

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırının akabinde bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Ebu Rudeyne, "İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve ABD'yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BM'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Ebu Rudeyne, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "bu kanlı katliamları durdurmak için derhal müdahale etme ve İsrail'i uluslararası kararları hiçe sayan bu eylemlerine bir an evvel son vermeye zorlama" çağrısı yaptı.