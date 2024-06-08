ABD ifşa oldu! Gazze’deki Nuseyrat kampı katliamında Amerikan-İsrail ortaklığı

Ateşkes çağrılarını yok sayan İsrail bugün Nuseyrat Kampı'nda yüzlerce Gazzeli masumu katletti. İsrail ordusunun kampa sızmak için bir yardım kamyonu ve sivil aracı kullandığı iddia edildi. İsrail askerlerinin ABD'nin Gazze'de yaptığı limanı kullandığı ve ABD askerlerinin desteğini aldığı öne sürüldü.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumları katleden İsrail ordusu, dünyanın ateşkes çağrılarına rağmen katliamlarını sürdürüyor. Sivil kampları hedef alan İsrail ordusu bugün Nuseyrat Kampı'na saldırdı. Alınan son bilgilere göre saldırılarda 210 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera TV, saldırının arkasında ABD'nin olduğunu öne sürdü. Haberde yer alan bilgilere göre, İsrail İşgal güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampına sızmak ve baskın yapmak için bir yardım kamyonu ve sivil bir araç kullandı.

İsrail askerlerinin ABD'nin Gazze'de yaptığı limanı kullandığı, ABD askerlerinin de baskına katıldığı ortaya çıktı.

ABD'DEN OPERASYON DEĞERLENDİRMESİ

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili de İsrail ordusunun yaptığı "operasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkili, ABD'nin İsrailli rehinelerin kurtarılmasına destek verdiğini belirterek, "İsrail'deki bir Amerikan birimi, 4 İsrailli esirin kurtarılması çabalarını destekledi ve İsrail güçleriyle operasyon üzerinde çalıştı." ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

'BAŞARILI BİR OPERASYON' DEMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.

4 İSRAİLLİ ESİRİ ALDILAR

Filistinli kaynaklar da İsrail özel kuvvetlerinin, esirleri kurtarmak için sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nusayrat'a sızdığını ifade etti.

Söz konusu kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ: ABD SORUMLU

Öte yandan benzer bir açıklama Filistin Devlet Başkanlığı'ndan da gelmiş hükümet sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne saldırıda ABD'yi sorumlu tuttuklarını söylemişti.

Rudeyne, şu ifadeleri kullanmıştı:

İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve ABD'yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz.

CAN KAYBI 37 BİNE DAYANDI

İsrail'in 246 gündür saldırını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı en az 36 bin 801'e, yaralı sayısının ise 83 bin 680'e yükseldi.