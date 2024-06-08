İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! En az 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişi öldü. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca çocuğun kanlar içinde yattığı görülüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılarda şu ana kadar en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

SAĞLIK SİSTEMİ HİZMET VEREMİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara cevap veremediği belirtildi.

4 İSRAİLLİYİ KURTARDIKLARINI AÇIKLADILAR

Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu. Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.

CAN KAYBI 37 BİNE DAYANDI

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında 7 Ekim'den bu yana en az 36 bin 801 Filistinlinin öldüğünü ve 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Son 24 saatte 70 Filistinlinin öldürüldüğü, 150 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.