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Netanyahu'nun ikiyüzlülüğü! İsrail ordusunun insanlık dışı muamelesini yok saydı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

The New York Times'ın Sde Teiman kampında yapılan işkenceleri ortaya çıkardığı haberinden sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, İsrail güçlerini 'dünyanın en ahlaklı ordusu' olarak tanımlayarak hem işkenceyi yok saydı hem de ikiyüzlü açıklamalara imza atmış oldu.

İsrail, 7 Ekim'den beri tüm uluslararası diplomatik çağrı ve uyarılara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin halkı her gün yeni bir vahşete gözünü açıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söylemleriyle katliamı savunmayı sürdürüyor.

ABD Merkezli New York Times gazetesinin 2 gün önce tüm dünyaya servis ettiği ve İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne seren haberi gündemdeki yerini koruyor. NYT, İsrailli komutanların, Gazze'de yakalanan Filistinlilere cinsel saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İŞKENCEYİ 'AHLAK' DİYEREK SAVUNDU

İsrail'in Sde Teiman kampındaki insanlık dışı işkenceleri ortaya çıkmışken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarda 36.700'den fazla sivil Filistinliyi öldürmesine rağmen sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Netanyahu, İsrail güçlerine ilişkin skandal bir savunma yaptı. 

Netanyahu, cuma günü BM'nin İsrail güçlerini çatışma bölgelerinde çocuk haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle utanç listesi olarak da bilinen kara listeye almasına tepki göstererek, İsrail güçlerinin “dünyanın en ahlaklı ordusu” olduğunu savundu. 

NYT, İŞKENCE ÜSSÜNÜ YAZMIŞTI

The New York Times, İsrail'in Mayıs ayından bu yana yakalayıp götürdüğü 4 binden fazla Filistinlin esir düştüğü Sde Teiman kampında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir habere imza atmıştı.

Daha önce hiçbir medyaya izin verilmeyen askeri üsse giren NYT, Gazzeli erkek mahkumların elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde ayakta bekletildiğini, uyumalarının yasaklandığını ve dış dünyayla bağlarının kesildiğini belirtti. Filistinliler tesisteki şiddet ve cinsel istismarları anlatmıştı.

Hamas ile hiçbir bağı olmayan Filistinlilerin de zorla tutulduğu esir kampındaki Gazzeli tutuklular gözaltındayken yumruklandıklarını, tekmelendiklerini, cop, tüfek dipçikleri, metal detektörü ile dövüldüklerini, elektrik şoku verildiğini ve hatta zorla bebek bezi giydirildiklerini söylemişti.

ABD basını işkence üssünü yazdı! İsrailli subaydan Gazzeli esire cinsel saldırı emri - 1. Resim

39 yaşında Kıdemli hemşire Yunus el-Hamlawi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskında Kasım ayında tutuklandığını belirtmişti. İsrailli bir kadın subay, Hamas ile bağlantılı olmakla suçlanan Hamlawi'ye cinsel saldırı emri vermişti. Kızgın demir bir çubuğa oturmaya zorlanan Hamlawi, "dayanılmaz bir acı" yaşadığını söylemişti.

Hamlawi, ayrıca elektrikli sandalyede kendisine çok sık şok verildiğini belirtmişti. UNRWA'nın sızdırılmış bir taslak raporunda benzer olaylarda yer almıştı

Ekim ayından bu yana 4 bin tutukludan 35'i şiddete dayanamayarak hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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