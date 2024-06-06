ABD basını işkence üssünü yazdı! İsrailli subaydan Gazzeli esire cinsel saldırı emri

7 Ekim 2023'ten beri soykırım yapan İsrail, Gazze'de yakaladığı Filistinli esirlere insanlık dışı muameleler yaparken Sde Teiman kampında yapılan işkenceler ortaya çıktı. ABD Merkezli New York Times'ın haberine göre İsrailli bir kadın subay, Gazzeli esire cinsel saldırı emri verdi.

İsrail'in 9 aydır katliam saldırıları altındaki Gazze'den insanlık dışı kan donduran olaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz eden İsrail askerleriyle ilgili büyük bir skandal daha ortaya çıktı. ABD Merkezli New York Times gazetesi İsrailli komutanların, Gazze'de yakalanan Filistinlilere cinsel saldırı emri verdiğini duyurdu.

GAZZELİ ESİRLER İŞKENCE ALTINDA

New York Times, İsrail'in Mayıs ayından bu yana yakalayıp götürdüğü 4 binden fazla Filistinlin esir düştüğü Sde Teiman kampında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir habere imza attı.

Daha önce hiçbir medyaya izin verilmeyen askeri üsse giren NYT, Gazzeli erkek mahkumların elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde ayakta bekletildiğini, uyumalarının yasaklandığını ve dış dünyayla bağlarının kesildiğini belirtti. Filistinliler tesisteki şiddet ve cinsel istismarları anlattı.

DAYAK ATILDI, ELEKTRİK ŞOKU VERİLDİ

Hamas ile hiçbir bağı olmayan Filistinlilerin de zorla tutulduğu esir kampındaki Gazzeli tutuklular gözaltındayken yumruklandıklarını, tekmelendiklerini, cop, tüfek dipçikleri, metal detektörü ile dövüldüklerini, elektrik şoku verildiğini ve hatta zorla bebek bezi giydirildiklerini söyledi.

Sde Teiman'da gözaltına alınan Filistinliler

İSRAİLLİ KADIN SUBAYDAN CİNSEL SALDIRI EMRİ

39 yaşında Kıdemli hemşire Yunus el-Hamlawi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskında Kasım ayında tutuklandığını söyledi. İsrailli bir kadın subay, Hamas ile bağlantılı olmakla suçlanan Hamlawi'ye cinsel saldırı emri verdi. Kızgın demir bir çubuğa oturmaya zorlanan Hamlawi, "dayanılmaz bir acı" yaşadığını söyledi.

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Hamlawi, ayrıca elektrikli sandalyede kendisine çok sık şok verildiğini belirtti. UNRWA'nın sızdırılmış bir taslak raporunda benzer olaylarda yer aldı.

Ekim ayından bu yana 4 bin tutukludan 35'i şiddete dayanamayarak hayatını kaybetti.