Erdoğan'dan Özbekistan lideri ile ortak Gazze çağrısı: "Batı, İsrail'e destek suçundan vazgeçmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırladı. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Erdoğan ile Mirziyoyev ortak basın toplantısı ve imza töreni için kameraların karşısına geçti.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüksek düzeyli strateji işbirliği konseyi toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı derinleştirecek adımları istişare ettik. Atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar işbirliğini çeşitlendirmemize zemin hazırlıyor. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜLKELER KATLİAMIN ORTAĞIDIR

Özbekistan'la ilişkilerimiz her geçen gün ilerliyor. Bugün dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte bölgesel ve ulusal meseleleri değerlendirdik. İsrail'in insanlık dışı saldırıları görüşmemizin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir.

GAZZE'DE KATLİAMIN DURMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ

Filistin meselesinde Özbekistan ile aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de katliamın durması için çağrımızı yineliyoruz. Özbekistan'ın iki devletli çözümü desteklemesinden ötürü teşekkür ediyoruz.

Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere hukuki tüm adımlara girişimlerimiz sürüyor. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

ÖZBEKİSTAN ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLDU

Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası ülkemizle yaşadığı dayanışmayı şükranla anıyoruz. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdiler. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ebedi dostluğumuzun sembolüdür. Özbekistan halkına teşekkür ediyorum.

Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz..

MİRZOYEV: ÖZGÜR FİLİSTİN'İN KURULMASI ŞART

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye tüm dünyada büyük bir itibara ve nüfuza sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık

Gazze şeridinde kanlı saldırılar devam ediyor. Bunların hepsini büyük ızdırap olarak görüyoruz. Bu uluslararası toplumun yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. İkili standart gözleniyor.

Gazze'de istikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin Devleti kurulması şart"

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ARASINDA 18 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında yapılan anlaşmaları imzaladı. Erdoğan ve Mirziyoyev, ticaret, tarım, iletişim, sanayi başta olmak üzere birçok önemli alanda 18 anlaşmaya imza attı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Adalet Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitim Merkezi Arasında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Kurumları Kariyer Merkezleri Faaliyetlerinin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi Arasında İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Özbekistan Cumhurbaşkanının Dünya Ticaret Örgütü Konuları Özel Temsilcisi Arasında Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne Katılımına İlişkin Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme Üzerine İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Özbek Teknik Düzenleme Ajansı Arasında Ürün Güvenliği ve Kalite Altyapısı Alanında İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Genişletilmesine İlişkin Düzenleme

- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliğinin Genişletilmesine Yönelik Tedbir Planı

- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarımsal Eğitim ve Yayım Alanında İş Birliğine İlişkin İyi Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Özbek Teknik Düzenleme Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması

- Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel, Mühendislik ve Yüksek Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Kalkınma Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bağlı Turizm Komitesi Arasında Turizm Alanında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Protokol

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Nezdindeki Kadastro Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Aile ve Kadın Komitesi Arasında Aile ve Kadın Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dijital Teknolojiler Bakanlığı Arasında Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş Birliği İçin Niyet Protokolü"

Törende ayrıca Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'yi imzaladı.