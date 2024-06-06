ABD dahil 17 ülkeden İsrail'e ateşkes baskısı: Anlaşma için taviz verin

Ateşkes çağrılarını reddederek Gazze'de katliama devam eden İsrail'e karşı ABD dahil 17 ülkeden çağrı geldi: “Ateşkes için taviz verin”

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, Biden'in yaptığı ateşkes önerisini reddetti. Hamas'ın olumlu cevaplarına rağmen ateşkes görüşmelerini her defasında baltalayan İsrail'e karşı ABD dahil 17 ülkeden baskı geldi.

17 ÜLKEDEN İSRAİL'E ATEŞKES BASKISI

ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri, İsrail'e "ateşkes için taviz verin" çağrısı yaptı.

HAMAS'A ESİRLERİ BIRAKIN ÇAĞRISI

Beyaz Saray’dan yayımlanan açıklamada, “Kendi vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu Gazze'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyan ülkelerin liderleri olarak şu anda masada olan ve Başkan Joe Biden'ın 31 Mayıs’ta açıkladığı rehinelerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes anlaşmasını tamamen destekliyoruz. Kaybedecek vakit yok. Hamas'ı, İsrail'in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye ve vatandaşlarımızı serbest bırakma sürecini başlatmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA İÇİN TAVİZ VERİN

Söz konusu teklifin Gazze'de ateşkesin ve Gazze’nin yeniden inşasının yanı sıra İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri, kalıcı, uzun vadeli bir barış ile iki devletli çözüm fırsatlarına yol açacağı vurgulandı. Açıklamada, “Bu kritik anda İsrailli liderlerin yanı sıra Hamas'ı da söz konusu anlaşmayı sonuçlandırmak, rehinelerimizin ailelerine ve bu korkunç çatışmanın her iki tarafındakilere rahatlama sağlamak için gereken her türlü tavizi vermeye çağırıyoruz" denildi.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuştu.

Biden, ilk aşamada İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık ateşkesin sağlanacağını ikinci aşamada İsrail'in çıkarları korunarak tüm rehinelerin Hamas'ın elinden alınacağını üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanacağını ve Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağını söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" denildi.

NETANYAHU ANLAŞMAYI BALTALADI

Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Biden'in anlaşma planını kendi çıkarlarıyla örtüşmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Netanyahu, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyur