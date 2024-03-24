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Haberler > Dünya > İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü

İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, El Cezire
- Güncelleme:
İsrail askerleri Şifa Hastanesi&#039;nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, El Cezire

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor. Katliam saldırıların yanı sıra açlık silahıyla Filistinlileri kıtlığa sürükleyen İsrail, şimdi de Gazze'li kadınlara cinsel saldırılarda bulunmaya başladı! El Cezire'nin iddialarına göre İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor. Gazze'de can verenlerin sayısı 32 bini aşarken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden acımasız saldırılarını sürdüren İsrail, açlık silahını da kullanmaktan geri durmuyor. Ramazan ayında binlerce masum Filistinli, yiyecek tek bir lokmaya muhtaç.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİ KADINLARA TECAVÜZ ETTİ

Katil İsrail, açlık ve ölüm arasında kalan Filistinlilerin namusuna da göz dikti! İsrail, bugüne kadar defalarca saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki Filistinli kadınlara tecavüz ettiği çıktı.

Katar merkezli El Cezire Tv'nin haberine göre siyonist İsrail askerleri Gazze'de kadınlara tecavüz etti ve onları öldürdü.

El Cezire'ye konuşan El Şifa Kompleksi civarında yaşayan Filistinli Cemile El-Hassi, "İşgal güçleri tüm aileleri yaktı ve öldürdü. Kadınlara da tecavüz etti ve öldürdü." dedi.

İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü - 1. Resim

ŞİFA HASTANESİNDE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Şifa Hastanesi çevresine 18 Mart'tan bu yana saldırılar giderek arttı. Saldırılarda şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldü, 800'ün üzerinde kişi yakalanarak sorgulandı.

İsrail, Şifa hastanesine yaptığı saldırıları akıl almaz açıklamalarla savunuyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırılarla müzakerelerde Hamas'ın üzerine baskı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, El Cezire
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