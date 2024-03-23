Gazze'de son durum... Can kaybı 32 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor. Bölgede can verenlerin sayısı 32 bini aşarken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ni "kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açtığını" belirtti. İşte bölgeden son gelişmeler...

23.03.2024 09:48

CAN KAYBI 32 BİNİ AŞTI

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 168'inci günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 70’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 298’e yükseldiği bildirildi.

23.03.2024 02:30

ABBAS: FİLİSTİNLİLER İŞGALİN İNSANLIK DIŞI SUÇLARINA MARUZ KALIYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni "kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açtığını" belirtti. Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.

23.03.2024 01:10

"İSRAİL GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERİN KANINI KORKUNÇ ŞEKİLDE AKITIYOR"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıttığını ve Şifa Hastanesi muhitindeki onlarca evi yaktığını açıkladı. Cenevre merkezli Euro-Med'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi sakinlerine karşı işlediği soykırım suçunu tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı belirtildi.

Yer: Gazze