Schengen engeli Türk nakliyecileri vurdu! Avrupa'dan kolaylık talebi

Türk nakliyecilerin Schengen vizesi ve Avrupa sınırlarında yaşadığı sorunların çözümü için diplomatik girişimler hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bulgaristanlı yetkililerle, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ise Bulgaristan İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği temaslarda geçişlerin hızlandırılması ve sürücülerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk profesyonel sürücülerinin Schengen vizesine erişimini kolaylaştırmak ve Avrupa seferlerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla yürütülen girişimlere ilişkin açıklama yaptı.

UND'nin açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek iki ülke arasındaki geçişlerin hızlandırılması konusunu ele aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdhziev ile görüştü.

Bolat'ın UND Başkanlar Kurulu ile telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda ise Türk sürücülerinin Schengen uygulamaları ve vize süreçlerinde karşılaştığı sorunlar değerlendirildi.

Görüşmede, sınır kapılarındaki beklemeler, Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı nedeniyle sürücülerin geri gönderilmesi ve bu durumun taşımacılık faaliyetlerinde yol açtığı aksamalar gündeme geldi.

UND Başkanlar Kurulu, sahadaki güncel durumu ve sektörün çözüm beklentilerini Bakan Bolat'a iletirken, Bolat'ın da ilgili ülkeler ve kurumlar nezdinde yürütülen girişimler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

KONU AVRUPA KOMİSYONU'NA TAŞINACAK

Açıklamada, Bakan Bolat'ın yaşanan sorunların çözümü için Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdhziev nezdinde girişimde bulunduğu aktarıldı. Bulgaristan makamlarının, söz konusu uygulamanın AB'nin Schengen sistemi çerçevesinde yürütüldüğünü ve ulusal düzeyde doğrudan müdahale imkânlarının bulunmadığını bildirdiği kaydedildi.

Bununla birlikte, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının konuyu Avrupa Komisyonundaki ilgili muhataplarına taşıyarak uygulamada esneklik sağlanmasını talep edeceği ifade edildi.

Ticaret Bakanı Bolat'ın ayrıca Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile görüşerek profesyonel sürücülerin yaşadığı sorunları ve çözüm için uygulanabilecek kolaylaştırıcı tedbirleri gündeme getirmeyi planladığı bildirildi.

SEKTÖR SOMUT KOLAYLIK BEKLİYOR

Profesyonel sürücülerin Avrupa seferlerini kesintisiz sürdürebilmesi ve ihracat yüklerinin zamanında teslim edilmesi açısından sorunun çözümünün önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması için sürücülerin mesleki faaliyetlerini dikkate alan somut kolaylıkların hayata geçirilmesinin beklendiği belirtildi.

UND, yürütülen diplomatik temasları yakından takip ettiklerini ve süreçteki gelişmeleri üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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