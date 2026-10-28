Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Tarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiFon ödemeleri ne zaman yapılacak

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ödeme takvimi netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıkladığı verilere göre, bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin yapılacağı tarih de duyuruldu.

Kaydet
|

Yeni düzenlemeyle birlikte ödemelerin hangi esaslara göre yapılacağı ve yatırımcı başına uygulanacak üst sınır da belli oldu. Peki, fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

FON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin yeni ödeme takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen 8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan bilgilendirmede, olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının planlandığı bildirildi.

Tarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

TASFİYE SÜRECİNDE 68 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı aldığı yatırım fonlarında bugüne kadar önemli miktarda ödeme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı bilgilere göre, toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı.

Tasfiye sürecinin başlangıcında 131 olan fon sayısı da yürütülen işlemler sonucunda 38'e geriledi. Ödeme ve tasfiye çalışmalarının, yatırımcıların haklarının korunması ve süreçlerin hukuki çerçevede tamamlanması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda başlayacak ara ödemelerle birlikte yatırımcıların alacaklarına ilişkin işlemlerin yeni aşamaya geçmesi bekleniyor.

Tarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTarih belli oldu! Fon ödemeleri ne zaman yapılacak?

HEDEF PORTFÖY FONLARINDA 27,2 MİLYAR TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tasfiye sürecinde öne çıkan başlıklardan biri de Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonlar oldu. SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla ödeme işlemlerine başlanan şirket bünyesindeki 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Bu fonlar kapsamında 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Kalan dört fonun tasfiyesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Fon tasfiyesinde 68 milyar TL ödeme yapıldı! Yeni ödemeler için 30 Ekim tarihi açıklandı
TASARRUF ORTAĞIM
Fon tasfiyesinde 68 milyar TL ödeme yapıldı! Yeni ödemeler için 30 Ekim tarihi açıklandı
Fon bilançosu: 25 kişi 10,3 milyar lira iade etti
TASARRUF ORTAĞIM
Fon bilançosu: 25 kişi 10,3 milyar lira iade etti
Fon soruşturmasında Pasifik Holding’in 3 yöneticisinin mal varlığına tedbir kararı
TASARRUF ORTAĞIM
Fon soruşturmasında Pasifik Holding’in 3 yöneticisinin mal varlığına tedbir kararı
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.