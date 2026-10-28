Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulunun 8'inci toplantısının ardından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin son verileri açıkladı. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapılırken, tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 38'e geriledi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin ise 30 Ekim Cuma günü başlaması öngörülüyor.

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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı aldığı yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yayımladı. Açıklamada, yatırımcılara yapılan toplam ödemenin 68 milyar TL'ye ulaştığı belirtilirken yeni ödemelere ilişkin takvim de paylaşıldı.

71 BİN 899 HESABA 68 MİLYAR TL ÖDEME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım fonlarının tasfiye sürecinde bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda başlangıçta 131 olan tasfiye sürecindeki fon sayısının 38'e düştüğü bildirildi.

Fon tasfiyesinde 68 milyar TL ödeme yapıldı! Yeni ödemeler için 30 Ekim tarihi açıklandı

HEDEF PORTFÖY'DE 27,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye sürecine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla ödemelerine başlanan Hedef Portföy bünyesindeki 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda toplam 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme yapıldı.

Geriye kalan 4 fonun tasfiye işlemlerine yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Fon tasfiyesinde 68 milyar TL ödeme yapıldı! Yeni ödemeler için 30 Ekim tarihi açıklandı

YENİ ÖDEMELER 30 EKİM'DE BAŞLAYABİLİR

Fon yatırımcılarını ilgilendiren bir diğer gelişme ise olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemelere ilişkin oldu.

TBMM'de 22 Ekim'de kabul edilen 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK da aynı gün aldığı 76/1903 sayılı kararla tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasları belirledi.

İletişim Başkanlığının açıklamasında, yeni düzenlemeler kapsamında olağanüstü tasfiyeye tabi yatırım fonlarında ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

Fon tasfiyesinde 68 milyar TL ödeme yapıldı! Yeni ödemeler için 30 Ekim tarihi açıklandı

ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL SINIRI

SPK tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara yapılacak ara ödemeler fon bazında hesaplanacak.

Ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından endeksleme uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL'yi aşamayacak.

Ödemelerde öncelik, unvanında "para piyasası" ifadesi bulunan yatırım fonlarına verilecek.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ilgili fonların tasfiye işlemlerini Türkiye İş Bankası, Pusula Portföy ve Atlas Portföy bünyesindeki ilgili fonların tasfiye işlemlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.

Ödemeler, fonların dağıtılabilir kaynakları ve belirlenen öncelik sırasına göre yapılacağından bütün yatırımcıların aynı gün ödeme alması beklenmiyor.

TMSF'YE İADELER DEVAM EDİYOR

Fon soruşturması kapsamında haksız kazançların geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

İletişim Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara yapılan iadelerin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve şüpheli işlemlerle bağlantılı fonların gerçek faydalanıcıları hakkında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MASAK'ın incelemelerinde yurt dışı bağlantılı işlemlerin de araştırıldığı kaydedildi.

YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK

Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında, sermaye piyasalarında benzer sorunların yeniden yaşanmasını önlemeye yönelik yapısal düzenlemeler de ele alındı.

İletişim Başkanlığı, yeni kanun teklifi taslağına ilişkin teknik hazırlıkların hızlandırılacağını duyurdu.

Sektör paydaşlarıyla yapılacak istişarelerin ardından son şekli verilecek düzenlemenin TBMM'nin takdirine sunulacağı bildirildi.

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve yatırımcıların haklarının hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla çalışmaların devam edeceği vurgulandı.