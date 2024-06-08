Hamas'tan 'kara liste' mesajı: İsrail istenmeyen bir varlık haline geldi

İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler tarafından 'kara liste'ye alınmasının ardından açıklamada bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in 'istenmeyen' ve 'uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık' haline geldiğini söyledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sivil/kadın-çocuk ayrımı yapmadan katliama devam ediyor. Son dönemde özellikle sivillerin sığındığı alanları hedef alan İsrail, can kaybının hızla yükselmesine neden olmaya devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) yeni bir hamle geldi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM’nin İsrail ordusunu 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkelerin olduğu kara listeye aldığını açıkladı.

'İSTENMEYEN BİR VARLIK' HALİNE GELDİ

Bu gelişmenin ardından yazılı açıklamada bulunan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldiğini ifade etti.

Telegram hesabından paylaşım yapan İzzet er-Rişk, Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in kara listeye alınmasından ötürü bir kez daha korkuya kapıldığını dile getirerek, "İsrail artık istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldi" ifadesini kullandı.

İsrail'in, 6 Haziran'da düzenlediği saldırılara da değinen Rişk, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir soykırım ve etnik temizlik suçu olduğunu vurguladı.