İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıklayarak "Netanyahu'yu erken seçime çağırıyorum" dedi. Gantz'ın istifasının ardından ardından İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Devlet Kampı partisinden Bakan Yehiel Moshe "Hili" Tropper ve Gazze Tümen Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld de istifasını duyurdu. Netanyahu istifaların ardından, "Varoluşsal bir savaş veriyoruz. Kabineyi terk etme zamanı değil" sözlerini sarf etti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'de koalisyon hükümeti dağılma aşamasına geldi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu'yu hükümeti devirmekle tehdit etmesinin ardından istifasını açıkladı.

HÜKÜMETTEN İSTİFA ETTİ

Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini açıkladı.

İsrail halkının “boş vaatlerden” daha fazlasını hak ettiğini belirten Gantz, “Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere ulaşmamızı engelliyor” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Netanyahu'ya seçim çağrısı yapan Gantz, “Gerçek bir zafer elde etmek için ve halkın güvenini kazanmak için sonbaharda seçimlere gitmemiz uygun olacaktır. Netanyahu'ya sesleniyorum: Üzerinde anlaşılmış bir seçim tarihi belirleyin. Halkımızın parçalanmasına izin vermeyin” şeklinde konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da seslenen Gantz, “Yoav, birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Aramızda gerginlikler olsa bile sana her zaman saygı duydum ve takdir ettim. Bu savaşta seni daha da takdir etmeyi öğrendim. Siz cesur ve kararlı bir lider ve hepsinden önemlisi bir vatanseversiniz. Bu zamanda liderlik ve cesaret sadece doğru olanı söylemek değil, doğru olanı yapmaktır” ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİNİN ARKASINDA

Esirlerin ailelerinden de özür dileyen Gantz, “Çok şey yaptık ama sonuç almaya gelince başarısız olduk. Henüz birçoğunu eve geri getiremedik. Bunun sorumluluğu da bana ait” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes planına da tam destek veren Gantz, “Savaş kabinesinde aldığımız ve ilkeleri Başkan Biden tarafından sunulan taslağın arkasındayım. Başbakandan bunun arkasında durmak ve ilerletmek için her şeyi yapmak için gerekli cesareti göstermesini istiyorum” dedi.

BİR KABİNE ÜYESİ DAHA HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Gantz'ın istifasının ardından İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da kabineden istifa ettiğini açıkladı. Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı" ifadesini kullandı.

BAKAN DA İSTİFASINI SUNDU

Gantz ve Eisenkot'un istifasının ardından Devlet Kampı partisinden Bakan Yehiel Moshe "Hili" Tropper hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

2020-2022 yılları arasında İsrail'de Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yapan Tropper, 2023'ten itibaren de Portfolyosu olmayan Bakan görevini sürdürüyordu.

GAZZE TÜMEN KOMUTANI İSTİFA ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti.

Habere göre, Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

NETANYAHU: ZAMANI DEĞİL

Netanyahu'dan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın istifasının ardından ilk açıklama geldi. Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır" dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır” ifadelerini kullandı.

LAPİD: GANTZ'IN KARI DOĞRU

Gantz'ın istifasının ardından İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid, "Gantz ve Eisenkot'un başarısız hükümetten ayrılma kararı önemli ve doğru" açıklamasında bulundu.

Lapid, "Bu aşırı ve rastgele hükümetin yerine aklı başında bir hükümet getirmenin zamanı geldi" dedi.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas liderlerinden Sami Ebu Zahri, İsrail Savaş Kabinesi'ndeki istifaların ardından değerlendirmede bulundu.

Zahri, "Gantz ve Eisenkot içinde oldukları tekne batmadan doğru zamanda atlamak istediler" dedi.

8 HAZİRAN'A KADAR SÜRE TANIMIŞTI

Gantz, Netanyahu'ya ateşkes için 8 Haziran'a kadar süre vermiş ve aksi takdirde kabineden çekileceğini söylemişti.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmemesi halinde Gantz'ın hükümeti feshedeceğini açıklamıştı.