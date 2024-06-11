Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'da diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen görüştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana'da görüşeceğini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in ardından Rusya'da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen görüşmesi gerçekleşti.

TÜRKİYE-RUSYA TİCARETİ FEVKALADE İYİ GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabulü sırasında, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." dedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE MİNNETARIM

Görüşmede Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu yapan Vladimir Putin, "Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor. Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma arzusundan dolayı Türkiye'ye minnettardır." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

ASTANA'DA GÖRÜŞECEĞİZ

Putin, Rusya Federasyonu'nun Ankara'nın BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Putin aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana'da görüşeceğini iletti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray transferi duyurdu! David Efianayi resmi sözleşmeyi imzaladıVolkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas “tamam” dedi̇, gözler Tel Avi̇v’de... “İsrail ateşkesi kabul etmez” - Dünya“İsrail ateşkesi kabul etmez”Yeni dünya düzeni oluşmaya başladı! Uzmanlar, Avrupa'da aşırı sağın yükselişini̇ değerlendirdi - DünyaYeni dünya düzeni oluşmaya başladıBiden neye uğradığını şaşırdı: "Gazze'de soykırımın suç ortağısın" - DünyaBiden neye uğradığını şaşırdı: "Gazze'de soykırımın suç ortağısın"BM İsrail'i kara listeye aldı - Dünyaİsrail kara listeye alındıBiden dans sırasında dondu kaldı! George Floyd'un kardeşi omuz attı - DünyaDünya bu görüntüleri konuşuyorBMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına Hamas'tan cevap geldi - DünyaHamas'tan ateşkese yönelik açıklamalar
Sonraki Haber Yükleniyor...