Sır gibi saklıyordu! Putin'in kızları ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözlerden uzak tuttuğu kızları Maria Vorontsova ile Katerina Tikhonova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşmacı olarak ortaya çıktı.

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, panellerde konuşulan konuları gölgede bırakacak bir olayla gündeme geldi.

PUTİN'İN KIZLARI FORUMDA KONUŞMACI OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır gözlerden uzak tuttuğu, hiçbir habere konu olmayan kızları bu forumla birlikte ortaya çıktı. Putin'in 39 yaşındaki Maria Vorontsova ile 37 yaşındaki Katerina Tikhonova isimli kızları forumda konuşma yaptı.

AİLESİYLE İLGİLİ HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan Putin, hiçbir zaman ailesi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Maria ve Katerina'nın da kendi kızları olduğuna dair Putin kanadından bugüne kadar bir söylem ortaya konmadı. Ancak ABD Hazine Bakanlığı 2002 yılında iki kız kardeşe "Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızları" olmaları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.