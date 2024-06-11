Rusya, Ukrayna'dan intikamını aldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Haziran 2024 16:32 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın en gelişmiş avcı uçağı SU-57 Moskova'yı vurmasının intikamını aldı. Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir SU-25 savaş uçağını park halindeyken vurdu ve görüntüleri yayınladı.