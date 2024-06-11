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Rusya, Ukrayna'dan intikamını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın en gelişmiş avcı uçağı SU-57 Moskova'yı vurmasının intikamını aldı. Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir SU-25 savaş uçağını park halindeyken vurdu ve görüntüleri yayınladı. 

Rusya- Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait bir avcı uçağını vurduğunu duyurmuştu. 

SU-57 Moskova isimli uçak en gelişmiş avcı uçağı olarak bilinmesinin yanı sıra Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "SU-57'nin vurulmasının tarihte bu türden ilk vaka" olduğu kaydedildi. 

Rus medyası SU-57 tipi uçakları ‘pahalı oyuncak’ başlığıyla duyurarak birim maliyetinin 35 milyon dolar olduğunu duyurmuştu. 

Rusya 'pahalı oyuncağının' intikamını birkaç gün içinde aldı. 

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Dolgintsevo Havalimanında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir SU-25 savaş uçağını park halindeyken kamikaze dronlarla vurduklarını gösteren bir görüntü yayınladı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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