Ukrayna'da iki yerleşim yeri düştü! Rusya'da ilk açıklama geldi

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sonucunda biri Harkiv biri de Luhansk bölgesinde olmak üzere iki yerleşim yerinin düştüğünü belirtti.