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Ukrayna'da iki yerleşim yeri düştü! Rusya'da ilk açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;da iki yerleşim yeri düştü! Rusya&#039;da ilk açıklama geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sonucunda biri Harkiv biri de Luhansk bölgesinde olmak üzere iki yerleşim yerinin düştüğünü belirtti.

2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği Harkiv ve Luhansk bölgesine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Ukrayna'da iki yerleşim yeri düştü! Rusya'da ilk açıklama geldi - 1. Resim

UKRAYNA'DA İKİ YERLEŞİM YERİ DÜŞTÜ

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovka ve Harkiv bölgesinin Timkovka yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.

Ukrayna'da iki yerleşim yeri düştü! Rusya'da ilk açıklama geldi - 2. Resim

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 1 adet "Su-27" ve 1 adet "Su-25" tipi savaş uçağının imha edildiği, Rus hava savunma sistemlerince de 45 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 613 uçak, 276 helikopter, 25 bin 559 İHA, 528 hava savunma füze sistemi, 16 bin 312 tank ve zırhlı araç, 1332 çok namlulu roketatar, 10 bin 332 obüs ve havan topu ile 22 bin 445 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, mayısta Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini aktararak "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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