Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Düşen eğitim uçağında şehit olan 2 pilotla ilgili kahreden detay! 20 kişiyi kurtarmışlar

Düşen eğitim uçağında şehit olan 2 pilotla ilgili kahreden detay! 20 kişiyi kurtarmışlar

Rusya, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde dağlık bölgede bir savaş uçağının düştüğünü ve kazada 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde dağlık bölgede Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Uçağın iki pilotunun da öldüğü ifade edildi.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞMÜŞ

İlk belirlemelere göre uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü kaydedilen açıklamada, olay yerine Savunma Bakanlığından bir heyetin gittiği aktarıldı.

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SU-34'ÜN ÖZELLİKLERİ

Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.