Putin'den BRICS sözü! Filistin, katılmak için resmi başvuru yapacak

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS, giderek genişliyor. Türkiye'nin de yeşil ışık yaktığı BRICS'e, İsrail'in işgali altındaki Filistin de katılıyor. Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını açıkladı. Putin'in Abbas'a BRICS zirvesinde tamamen Filistin'e ayrılmış bir oturum yapılacağına dair söz verdiği öğrenildi.

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Türkiye de sinyal vermişti... Bir ülke daha BRICS'e katılıyor

Türkiye de sinyal vermişti... Bir ülke daha BRICS'e katılıyor

Amerikan hegemonyasını kırmak için bir araya gelen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS, giderek genişliyor. Dolar yerine milli paralarla ticareti öne çıkaran BRICS'e Türkiye de yeşil ışık yakmıştı.

Son olarak Malezya'nın resmi başvuru yaptığı BRICS'e, İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Filsitin'in de katılacağı öğrenildi.

FİLİSTİN, BRICS'E KATILMAK İÇİN BAŞVURACAK

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Tataristan'da düzenlenen Kazan zirvesinin ardından ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını ifade etti. Nofal, "Zirveye ilk katılımımızdan sonra bu birliğe katılma talebimizi ileteceğiz" dedi.

PUTİN ABBAS'A SÖZ VERDİ

Nofal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin lideri Mahmud Abbas'a BRICS zirvesinde tamamen Filistin'e ayrılmış bir oturum yapılacağına dair söz verdiğini belirtti.

Zirveden olumlu beklentiler olduğunu kaydeden Filistinli büyükelçi, "Filistin yönetimi Rusya ile ilişkilere büyük önem veriyor. Rusya'nın daveti, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın sona ermesi bağlamında oldukça önemli." dedi.

BRICS NASIL KURULDU?

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.