Türkiye de sinyal vermişti... Bir ülke daha BRICS'e katılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS, giderek genişliyor. Türkiye'nin de yeşil ışık yaktığı BRICS'e katılmak için Malezya resmi başvuruyu yaptı.

Küresel dünyada Amerikan hegemonyasını kırmak için bir araya gelen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS, giderek genişliyor. Dolar yerine milli paralarla ticareti öne çıkaran BRICS'e Türkiye de yeşil ışık yakmıştı. Malezya ise birliğe katılmak için Rusya'ya resmen başvuru yaptı.

MALEZYA BAŞVURU MEKTUBU GÖNDERDİ

Malezya'nın, BRICS'e katılmak için Rusya'ya başvuru mektubu gönderdiği öğrenildi. Başbakan Enver İbrahim'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Malezya'nın Putrayaja kentinde ağırlamasına ilişkin, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Enver ve Lavrov, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret, yatırım, güvenlik, yüksek öğrenim, bilim ve teknoloji ile turizm dahil olmak üzere çeşitli konularda işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Malezya'nın BRICS'e katılma arzusu, görüşmenin "ana gündemi" olurken, Malezya, "BRICS'e katılmak için Rusya'ya bir başvuru mektubu gönderdiğini" ve üye ülke ya da stratejik ortak olarak katılmaya açık olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DEN YEŞİL IŞIK

BRICS+ Oturumu’na katılmak üzere Haziran ayında Rusya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birliğe katılma sinyali vermişti. Daha önce, “Üye olmak isteriz” diyen Fidan, “BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. Topluluk içindeki çeşitlilik kalkınma ve istikrarı artırır” ifadelerini kullanmıştı.

BRICS NASIL KURULDU?

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.