Dilruba Kayserilioğlu'na 7.5 ay hapis

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıktı. Halkı kin düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Kayserilioğlu için 7.5 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Dilruba Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yargılanmış 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu, hazırlanan iddianame kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi. "Halkı aşağılama" suçundan ceza alan Dilruba Kayserilioğlu "Kin ve düşmanlığa" sevkten beraat etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Dilruba Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

KARARA DAİR İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan Kayserilioğlu şu ifadeleri kaydetti:

Dava sürecimiz devam ediyor. Kararla ilgili avukatlarım bir üst mahkemeye taleplerini sunacaklar. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Bundan bir an bile şüphem olmadı. Bu kararlar doğrultusunda da avukatlarımda gerekli açıklamaları size yapacaklar.

Kayserioğlu'nun avukatı ise üst mahkeme itiraz edeceklerini kararın beraate dönmemesi halinde AİHM'e başvuracaklarını söyledi.

"ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün görülen davada müvekkilimiz hakkında TCK 216/1'den beraat kararı verilmiştir. Ama TCK 216/2 yani halkı aşağılama suçundan 7,5 ay hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Mücadelemiz devam ediyor. Bu karar beraate dönene kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Bizde Dilruba'nın suçsuz olduğuna inanıyoruz.

AK PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİ GELMİŞTİ

Kayserilioğlu'na CHP kanadından destek gelmiş, parti lideri Özgür Özel protokolde onur konuğu olarak ağırlamış AK Parti ise sert tepki vermişti.

Özgür Özel'inde bulunduğu salonda isim vermeden CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Böyle cahil konuşma uzun süredir dinlemedim. Her konuştuğunu tek tek düzeltmemiz lazım. Üst perdeden bir tavrı da var. Her bir maddesini de ben kendisine izah ediyorum. RTÜK'ün sokak röportajları ile ilgili de bir çerçeve çizilmeli. Tamamen yasaklama bir çözüm değildir. Sözlerin de hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Hukuki anlamda çerçevesi belirlenmeli. Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" yorumunu yapmıştı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün katıldığı canlı yayında CHP liderine tepki gösterip şu ifadeleri kullanmıştı:

Soruşturması devam eden kişiyi yanınıza oturtup takdire layık görüyorsanız, o suçun çoğalmasını istiyorsunuzdur. Kendi adına bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu kişiyi baş tacı etmesi suça teşvik eder.