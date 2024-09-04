12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesi için 12 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşılıyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa daha açılıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi başkent Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na giderek bizzat karşılıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliği yaptığı görüşmede iş birliğinin güçlendirilmesi de ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI DA MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Filistin topraklarındaki soykırımı da ele alacak.

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