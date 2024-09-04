Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
12 yıl sonra Türkiye&#039;ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi&#039;yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesi için 12 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşılıyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa daha açılıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi başkent Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na giderek bizzat karşılıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliği yaptığı görüşmede iş birliğinin güçlendirilmesi de ele alınacak. 

12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı - 2. Resim

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI DA MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Filistin topraklarındaki soykırımı da ele alacak.

12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli'de alkollü gençler güvenlik kamerasını "Rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek kırdı - GündemGüvelik kamerasını kırdılar! Tiyatro gibi olayBakan Ersoy İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı İmanipur ile görüştü - Gündemİran'la "kültürel işbirliği" görüşmesi yapıldıMSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu - GündemMSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vurulduKadın girişimcilere örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardı - GündemKadınlara örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardıNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı! "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?" sorusuna cevabı dikkat çekti - GündemNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı!Narin'in kaybında yeni gelişme! Aramalar mezarlıkta yoğunlaştı, ekipler yeraltı cihazlarıyla geldi - GündemEkipler cihazlarıyla mezarlıkta
Sonraki Haber Yükleniyor...