Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Ankara'da önemli mesajlar: İlişkileri daha ileri taşıyoruz

Ankara'daki kritik zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında yeni bir dönemin Kahire ziyaretiyle başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile ilişkilerin daha ileri taşındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sis ile yapılan 17 anlaşmanın mutabakat zaptını imzaladı.

Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine şahsım milletim adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Şubat ayındaki Kahire ziyaretimde büyük bir teveccüh göstermiş bizleri çok sıcak ağırlamıştı. Kahire ziyaretim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmuştu. O günden bugüne diyaloğumuzu ve iş birliğimizi en üst seviyede tuttuk. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz.

"MISIRLI YATIRIMCILARI DA ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ"

Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Önümüzdeki sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü kutlayacağız. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik etmiş iki kadim ülkeyiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızla sürekli güçlendiriyoruz.

Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Hedef 15 milyar dolarlık ticari hacim. İş adamlarımız 3 milyar dolara yakın yatırımlarıyla Mısır ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Mısırlı yatırımcıları da ülkemize bekliyoruz. Kardeş Mısır halkı Türkiye'ye ve Türkçeye yoğun ilgi gösteriyor. İlişkilerimizdeki olumlu ivmenin turizme de yansıyacağını düşünüyorum.

NETANYAHU ÇIKIŞI: "KATİLLERİN YERİ MAHKEME SALONLARIDIR"

Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri için istişarelerde mutabık kaldık. Filistin'deki son gelişmelerden dolayı ana odak bu oldu. Türkiye ve Mısır Filistin için ortak görüşe sahiptir. Gazze'ye iletilen yardımların yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. Türkiye ile irtibatta olan Mısır yetkililerin teşekkür ediyorum.

İsrail yardımların gitmesini engelleyerek suçlarına bir yenisi daha ekliyor. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.

Bazı ülkeler İsrail'e kayıtsız şartsız destek sağlayarak işlenen suça ortak oluyorlar. Netanyahu hükümetine karşı caydırıcı adımlar atılmıyor. İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçişmeli. Katillerin yeri mahkeme salonlarıdır.

SİSİ: BU ZİYARET İLİŞKİLERİN ÇOK DAHA GELİŞECEĞİNİN GÖSTERGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de açıklamalarda buluncu.

Ankara'daki kritik zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sisi, "Bu ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir. Türkiye ile özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için daha yoğun çalışmalıyız." dedi.