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Bakan Fidan Makedonya yolcusu! Masada FETÖ var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan Makedonya yolcusu! Masada FETÖ var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diplomasi trafiğine sonbaharda da hız kesmeden devam edecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Makedonya’ya gidiyor. Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi ve mevkidaşı Timco Mucunski’yle görüşmeler gerçekleştirecek olan Bakan Fidan, terör örgütü FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meselelerini masaya yatıracak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA- Görüşmelerde ayrıca, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, inşaat, enerji, altyapı gibi çeşitli sektörlerde iş birliğinin ve yatırımların artırılması konuları ele alınacak. Ortak tarihî, beşeri ve kültürel bağları bulunan Ankara-Üsküp ilişkileri son yıllarda oldukça iyi bir konumda…

Bakan Fidan’ın, Kuzey Makedonya Meclisindeki Türk milletvekilleri, Arnavut siyasi parti liderleri ve Makedonya Türk toplumu mensuplarıyla buluşması da öngörülüyor.

Kuzey Makedonya’daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da görüşmelerde Bakan Fidan tarafından gündeme getirileceği belirtilirken, terörle mücadele ve bu konudaki Ankara’nın beklentileri aktarılacak.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi halen 1 milyar dolar seviyesinde seyrederken, bunun 2 milyar seviyesine çıkarılması bir dizi ortak projeler de görüşmelerde ele alınacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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