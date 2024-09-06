Erdoğan Türk vatandaşı İsrail tarafından katledilmesine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne yol açan saldırısına tepki göstererek, "Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız soykırım katliamları gerçekleştiren İsrail ordusu bu kez bir Türk vatandaşını öldürdü.

Türkiye ve ABD vatandaşlığı bulunan Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist, Batı Şeria'da işgalci İsrail güçleri tarafından başından vurularak katledildi.

ERDOĞAN: İSRAİL HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Türk vatandaşını katletmesine tepki gösterdi. İsrail'e "Hesap verecekler" diyen Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli aynı zamanda, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu açıkladı.

HEM TÜRK HEM ABD VATANDAŞI

Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti.

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesine yer verildi.

NETANYAHU LANETLENDİ

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Savett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik."

"TRAJİK ÖLÜMÜN FARKINDAYIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada "Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ölümünün koşulları hakkında acilen daha fazla bilgi topluyoruz ve daha fazla bilgi edindikçe söyleyecek daha çok şeyimiz olacak. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yok" demişti.

NE OLDU?

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.