Dışişleri'nden Batı Şeria'da Türk vatandaşının öldürülmesine tepki: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz

Düzenleyen: Baki Sancak 6 Eylül 2024 17:49 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Bakanlık, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz" dedi.