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Dışişleri'nden Batı Şeria'da Türk vatandaşının öldürülmesine tepki: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz

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Dışişleri&#039;nden Batı Şeria&#039;da Türk vatandaşının öldürülmesine tepki: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz
Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Bakanlık, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz" dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist bugün işgal altındaki Batı Şeria'da soykırımcı İsrail askerleri tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ: "DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ LANETLİYORUZ"

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

Düzenleyen:  - Dünya
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