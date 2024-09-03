Netanyahu'nun 'harita' oyunu! Hain planı böyle anlattı, Batı Şeria yok edildi!

İşgalci İsrail rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün basın toplantısı düzenleyerek 'eleştirilere' cevap verdi. Konuşmasının bir bölümünü harita önünde yapan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki şehirleri göstermeyen İsrail haritasını yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru’ndaki İsrail işgali ve esir takası anlaşmasını engellediği yönündeki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." diyen Netanyahu, Gazze'ye saldırıların hedefine ulaşmasının Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini iddia ederek, "Burada kalmak konusunda hepimiz ısrarcı olmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in yaklaşık 20 yıl önce Gazze'den çekildiği dönemde, Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsettiğini öne süren Netanyahu, koridorda hakimiyet kuramamalarının Gazze'yi işgal etmek ve Refah'ı ele geçirmek için hiçbir uluslararası veya ulusal meşruiyet olmamasından kaynaklandığını savundu.

"O ÇAĞRILAR KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı kastederek, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şok olduğunu" belirten Netanyahu, kararın kabinede alındığını ve bunun "herkes için bağlayıcı" olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduklarını öne sürerek, Hamas'tan benzer bir karşılık göremediklerini iddia etti.

Ayrıca, şahsına ve hükümete yönelik protesto ile eleştirilere değinen Netanyahu, "(İsrailli) esirleri kurtarma konusuna benim kadar kimse bağlı değil, bu konuda kimse bana söz söyleyemez." dedi.

Netanyahu'nun basın toplantısı, ülke genelinde kendisine ve hükümetine karşı "Gazze'de esir takası anlaşması konusunda isteksizliği" nedeniyle kitlesel gösterilerin yapıldığı sırada gerçekleşti.

HAMAS'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN 'HARİTA' OYUNU!

Netanyahu basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphia sınır ekseni üzerindeki kontrolünü ancak haritada Batı Şeria'ya herhangi bir atıf yapılmaması dikkat çekti.

Haritanın ortaya çıkışı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı, özellikle kuzeydeki Cenin ve Tulkarm şehirlerini hedef alan en büyük askeri operasyonuyla örtüşüyor.

Gazze'de vahşet saçan İsrail'in "Altı Gün Savaşı"nda işgal ettiği topraklarda 57 yıl geçti.