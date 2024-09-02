Hükümete tarihi isyan! Yarım milyon halk cadde ve sokakları ateşe verdi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam işleyen İsrail'i genel grev vurdu. Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı 500 bini aşkın halk ayaklandı. Ülke genelinde cadde ve sokaklar adeta savaş alanına döndü. Grev ise devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımıyla 10 binlerce masum Filistinli sivilin canına kıydı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i genel grev vurdu.

Netanyahu ve hükümetine tepki gösteren yarım milyon halk sokaklara indi, protestolar ise aralıksız devam ediyor. Ülke genelinde tarihte bir ilk yaşanıyor.

NETANYAHU'YA TEPKİ YAĞIYOR

İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto ediyor.

Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyarak tepkilerini sürdürüyor.

BİDEN: NETANYAHU YETERLİ ÇABAYI GÖSTERMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için "yeterli çabayı göstermediğini" belirtti. ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'deki son durumu ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak olası bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelişinde bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Biden, "Sayın Başkan, Başbakan Netanyahu'nun anlaşma konusunda daha fazlasını yapmasının zamanı sizce geldi mi? Netanyahu'nun yeteri kadar çaba gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

YARIM MİLYON HALK SOKAKLARDA

İsrail'de ateşkes ve esir takası talebiyle yapılan eylemlerin merkezi başkent Tel Aviv oldu.

Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddelerinde gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını, ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bini aştığını belirtti.

MAHKEME: GREVİ SONLANDIRIN

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14:30'da sonlanmasına hükmetti.

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyacaklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Gazze Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

GENEL GREV DEVAM EDİYOR

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev devam ediyor.

Tel Aviv'in merkezinde toplanan vatandaşlar, hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle gösteri düzenleyip yolları trafiğe kapattı. HAMAS MÜZAKERELERİ REDDETTİ Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız." dedi.

NE OLDU?

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

NETANYAHU SORUMLU TUTULDU

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.