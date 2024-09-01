İsrail’de ‘6 ceset’ kaosu! Tel Aviv'de sokaklar karıştı... Hamas esirlerin ölüm nedenini açıkladı

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail, ordunun 6 esirin cesedini bulduğunu açıklamasıyla kaosa sürüklendi. Tel Aviv isyan bayrağı açan halk sokağa döküldü ve "Netanyahu'ya ölüm" sloganları atmaya başladı. Hamas ise esirlerin ölüm nedenini açıkladı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, 10 aydır bombaların altında hayat mücadelesi veriyor. Gazze'de 40 bini aşkın sivil hayatını kaybederken, işgalciler bugün 6 esirin ölümüyle sarsıldı. Gazze'de 6 esirin cesedinin bulunduğunun açıklanmasıyla İsrail kaosa sürüklendi.

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İsrailliler, her hafta sonu düzenlediği gösterilerin en büyüğünü bugün gerçekleştiriyor. Halk sokağa döküldü ve "Netanyahu'ya ölüm" sloganları atmaya başladı. Hamas ise 6 esirin İsrail'in bombalarıyla öldüğünü duyurdu.

İSRAİL'DE '6 CESET' KAOSU

İsrail’in Tel Aviv kentinde toplanan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

POLİS İLE ARBEDE YAŞANDI

"Netanyahu'ya ölüm" sloganları atan göstericiler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. İsrail'in Hayfa kentinde toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı.

HAMAS ESİRLERİN ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Hamas, İsrail'i kaosa sürükleyen 6 esirin ölüm nedenini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin "ABD silahlarıyla Filistin halkını katleden siyonistlerin bombardımanları sonucu” hayatını kaybettiklerini söyledi.

BIDEN, ENDİŞE DUYUYORSA İSRAİL'E YARDIMI KESSİN

Rişk, “ABD Başkanı (Joe) Biden, İsrailli mahkumların hayatlarından endişe duyuyorsa, bu düşmana para ve silahla verdiği desteği durdurmalı ve saldırganlığa derhal son vermesi için işgalcilere baskı yapmalıdır." ifadesini kullandı.

"Hamas, Biden'dan çok mahkumların hayatlarıyla ilgileniyordu ve bu nedenle onun ateşkes önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kabul etti. Netanyahu ise bunları reddetti." açıklamasında bulunan Rişk, ABD yönetimini ve Başkan Biden'ı "Gazze Şeridi'ndeki suçlardan ve imha savaşından" sorumlu tuttu.

Rişk, şunları kaydetti:

"Bu vahşi suçların ve halkımıza karşı 11 ay boyunca sürdürülen soykırım savaşının bedelini ödeyecek olan, Netanyahu, onun aşırılık yanlısı hükümeti ve bu saldırganlığı destekleyen herkestir. Tarih, Biden'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken, savaş suçlusu Netanyahu ve çetesinin suç ortağı ve destekçisi olduğunu hatırlayacaktır."

NETANYAHU İSRAİLLİ ESİRLER YERİNE PHİLADELPHİ KORİDORU'NU SEÇTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bir video yayımladı.

Gazze'deki İsrailli tutukluların ailelerine hitaben videoda, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, (Gazze Şeridi'ndeki İsrailli) esirlerinizi kurtarmak yerine, Philadelphi Koridoru'nu seçti." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri "kasten" öldürdüğüne dikkati çeken Kassam Tugayları, bu askerlerin "anlaşma olsa ilk aşamada serbest bırakılacaklardan olduğuna" işaret etti.