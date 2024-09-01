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İşgalci İsrailli Bakan Ben-Gvir'den katliam çağrısı: Batı Şeria'daki Filistinlileri cezalandıralım

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İşgalci İsrailli Bakan Ben-Gvir&#039;den katliam çağrısı: Batı Şeria&#039;daki Filistinlileri cezalandıralım

Dünya Haberleri

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgali sürdüren İsrail Batı Şeria'a da kirli planlarını itiraf etmeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal bir çağrıya daha imza attı. El Halil kentinde 3 İsrail polisinin ölmesinin ardından Siyonist Bakan, Batı Şeria'daki Filistinlilerin cezalandırılmasını, hapishanedekilerin öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyerek tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir kez daha skandal ifadelere imza attı. El Halil kentinde 3 İsrail polisinin öldüğü silahlı saldırının ardından Ben Gvir, Batı Şeria'daki Filistilerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

SİYONİST BAKANDAN SKANDAL ÇAĞRI

Siyonist Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da halka yeni cezalar getirilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin öldürülmesi çağrısında bulundu. Ben Gvir, El Halil kentinde 3 İsrail polisinin öldüğü silahlı saldırının ardından X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsrailli Bakan, "İsraillilerin yaşama hakkı, Filistin yönetimi vatandaşlarının hareket özgürlüğünden önce gelir." ifadesini kullandı.

BATI ŞERİA İŞGAL, GAZZE İLHAK EDİLSİN

Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı yapan Ben Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının bugünkü Güvenlik Kabinesinin gündemine alınmasını, daha fazla Filistin toprağının işgal edilmesini ve Gazze'de İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasını istedi.

Aşırı sağcı Bakan, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistin yönetimini de "terörü teşvik etmek ve Yahudileri öldürmek için maaş vermekle" suçladı.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Terkumya beldesinde bu sabah bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi ölmüştü.

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