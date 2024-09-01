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Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Batı Şeria&#039;daki silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail güçlerine ateş açıldı. Bir aracın içindeki kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 3 İsrail polisinin öldüğü belirtildi.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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