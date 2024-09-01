Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail güçlerine ateş açıldı. Bir aracın içindeki kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 3 İsrail polisinin öldüğü belirtildi.

Adım adım Kudüs işgali! İsrail, Batı Şeria’da da Filistinlilerin topraklarını gasbediyor

Adım adım Kudüs işgali! İsrail, Batı Şeria’da da Filistinlilerin topraklarını gasbediyor

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı