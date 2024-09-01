Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail güçlerine ateş açıldı. Bir aracın içindeki kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 3 İsrail polisinin öldüğü belirtildi.
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.
İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.
Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı