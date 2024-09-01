Adım adım Kudüs işgali! İsrail, Batı Şeria’da da Filistinlilerin topraklarını gasbediyor

İsrail’in ırkçı bakanlarının “Gazze’de yaptığımız gibi Filistinlileri zorla sürelim, Batı Şeria’yı ilhak edelim” çağrılarının ardından İsrail ordusu harekete geçti. Evleri işgal edilen Filistinliler ölümle tehdit ediliyor...

Gazze’de yaklaşık 11 aydır soykırım yapan İsrail, katliamını işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’ya da taşıdı. Irkçı İsrailli bakanların son günlerde dile getirdiği “Gazze’de yaptığımız gibi Filistinlileri zorla sürelim, Batı Şeria’yı ilhak edelim” sözlerinin ardından İsrail ordusu 28 Ağustos’ta harekete geçti. 2. İntifada’nın yaşandığı 2002’den sonraki en büyük saldırıyı başlatan İsrail ordusuna, ‘yerleşimci’ adı altında bölgeye getirilen silahlı sivil Yahudiler de destek veriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına saldırdı. “Asker üniforması giymiş” İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasbetti. Filistinlilerin mülklerine zarar veren gaspçı İsrailliler, Filistinli ailelerin kaldığı üç karavanı yıkarak su depolarını tahrip etti. Çok sayıda kişiyi darbeden Yahudiler, ayrıca Filistinlilerin cep telefonlarını da çaldı.

EL HALİL’E ABLUKA

Filistinler ise İsrail zulmüne direnmeye çalışıyor. İşgal altındaki Gush Etzion ve Karmei Tzur’da eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştiren Filistinliler 4 İsrailliyi yaraladı. Bunun üzerine İsrail ordusu, patlama ve saldırının ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapattı. İsrail askerleri saldırılarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği iki Filistinliyi katletti. İsrail ordusu dört gündür devam eden baskınlarında 23 Filistinliyi öldürürken, 70’den fazla kişiyi de yaraladı.

CENİN’DE EVLER İŞGAL EDİLİYOR

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde ise Filistinli aileler, İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle yerinden edildi. Eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan Filistinli Caber Ebu Rih “İsrail ordusu evimize baskın düzenledi ve kışlaya çevirdi. Bize ‘burayı terk edin, başınızın çaresine bakın’ diyerek zorla dışarı çıkardılar. Cenin’de büyük bir yıkım var. Ordu, gerçek bir savaş yürütüyor. Halk yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor” dedi.